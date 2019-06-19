Son Dakika Haberleri: EÜ Dekanları "Mezun Kart" vermek için seferber oldu
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EÜ Dekanları "Mezun Kart" vermek için seferber oldu

54 dakika önce

Hayata geçirilen yeni sistem ile Mezun Kart'a ulaşmak artık çok daha kolay.

EÜ Dekanları

Ege Üniversitesinde mezunların üniversiteye olan bağlarını koparmamaları ve aidiyet duygularını artırmaları amacıyla Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlayan "Mezun Kart" uygulamasına kolay ulaşım için, fakülte dekanları seferber oldu.

Ege Mezun Kartı, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarına üniversiteye 7/24 giriş çıkış imkanı sağlıyor. Ayrıca karta sahip olan mezunlar, üniversitenin sosyal tesislerinden (Lokal, Kit Vak, Konuk Evi, Kış Bahçesi, Havuz, Spor Salonları)kütüphaneden ve üniversitenin anlaşmalı olduğu çeşitlikolej, hastane ve diğer kurumlardan indirimli şekilde faydalanabiliyor.

Yeni uygulama kapsamında Ege Üniversitesi mezunları "mezun.ege.edu.tr" adresinde yer alan kart başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran mezunlar, vesikalık fotoğraflarını ve nüfus cüzdan fotokopilerini "kariyeregem@gmail.com" mail adresine gönderecek. Başvurunun ardından 15 gün içerisinde mezun kart teslim edilmeye hazır olacak. Kartlar teslime hazır olduğunda başvuru sahibine mail yolu ile bilgi verilecek.Dileyen mezunlar başvurularını ilgili belgelerle şahsen EÜ Mezunlar İlişkiler, Başarı ve Kariyer Ofisi'ne yapabilecek. İzmir dışında ikamet eden mezunlara kartları ücretsiz olarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
Rektör, Necdet Budak, Ege, Güncel
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