Son Dakika Haberleri: Eü'den Çocuklara Sanat Eğitimi

Eü'den Çocuklara Sanat Eğitimi

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuklara modern sanat eğitimi verilecek.

Eü'den Çocuklara Sanat Eğitimi, System.String[]
Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuklara modern sanat eğitimi verilecek.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çocukların bilimi, sanatı, sporu sevmeleri, keşfetmeleri ve bilimsel konuları çözümleyebilmelerini sağlayacak pratikler için çeşitli etkinlikler düzenleyen merkez, sömestir tatilinde eğitimlerine devam edecek.

EÜ Eğitim Fakültesinde 28 Ocak'ta başlayacak eğitim kapsamında, modern sanat hakkında bilgilendirme yapılacak, sanat akımlarından ve eserlerinden örnekler sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Merkez, Ege Üniversitesi, Güncel
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