Eü'den Çocuklara Sanat Eğitimi
1 saat önce
Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuklara modern sanat eğitimi verilecek.
Ege Üniversitesi
(EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuklara modern sanat eğitimi verilecek.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çocukların bilimi, sanatı, sporu sevmeleri, keşfetmeleri ve bilimsel konuları çözümleyebilmelerini sağlayacak pratikler için çeşitli etkinlikler düzenleyen merkez, sömestir tatilinde eğitimlerine devam edecek.
EÜ Eğitim Fakültesinde 28 Ocak'ta başlayacak eğitim kapsamında, modern sanat hakkında bilgilendirme yapılacak, sanat akımlarından ve eserlerinden örnekler sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:10 Kaynak: AA
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