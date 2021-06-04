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EÜ'den "Edebiyat Fakültesi Yayınları Sergisi" - Son Dakika

EÜ'den "Edebiyat Fakültesi Yayınları Sergisi"

04.06.2021 10:04
EÜ'den

Rektör Budak, "Sergi, Edebiyat Fakültemizin zengin birikimini yansıtıyor"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan "Edebiyat Fakültesi Yayınları Sergisi"nin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Köklü akademik birikimini bilime ve topluma adamış bir üniversite olarak, bilginin erişilebilir olmasına, ürettiğimiz değerin kampüs sınırlarımızın dışına ulaştırılmasına son derece önem veriyoruz" dedi.

Kuruluşundan bugüne EÜ Edebiyat Fakültesine katkı sunan öğretim elemanlarının kitap ve yayınlarının yer aldığı sergi Edebiyat Fakültesi Ara Bahçesinde okuyucularla buluştu. Sergiye, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Budak, "Bilimsel yayınlar, üniversitelerin bilime ve topluma sunduğu katkının en değerli ölçütleri arasında yer almaktadır. Köklü akademik birikimini bilime ve topluma adamış bir üniversite olarak bizler de bilginin erişilebilir olmasına, ürettiğimiz değerin kampüs sınırlarımızın dışına ulaştırılmasına son derece önem veriyoruz. Bugün bilimsel, sosyal ve entelektüel anlamda sahip olduğumuz zenginliğin ardındaki en değerli unsurlardan biri, akademisyenlerimizin bilimsel tecrübelerini aktardığı yayınlarımızdır. Bu yayınlar sayesinde geçmişin bize sunduğu tecrübe ve birikimlerden istifade edebiliyor; yine bu yayınlar sayesinde faydamızı tüm bilim dünyasının hizmetine sunabiliyoruz. Ülkemizin dört bir yanına ve hatta ülke sınırlarımızı aşarak çok değerli kütüphanelerin raflarına ulaşan yayınlarımız, bugün bilime değer katma yolunda emin adımlarla ilerleyen pek çok araştırmacının çalışmalarına rehberlik ediyor" diye konuştu.

Sergi ile Edebiyat Fakültesinin kurumsal aidiyete verdiği öneme değinen Prof. Dr. Budak, "Edebiyat Fakültemiz tarafından düzenlenen bu sergi de kuruluşundan bugüne dek fakültemize katkı sunan öğretim üyelerimizin kitap ve yayınlarını bir araya getirmesi bakımından son derece anlamlı. Aynı zamanda fakültemizin, üniversitemiz kurumsal aidiyetine verdiği önem ve önceliğin de kıymetli bir göstergesi olan bu yayınların, geçmişten günümüze bir süreklilik arz etmesinden gurur duyuyoruz. En kıymetli hazinemiz olan bilgi birikimimize sahip çıkan bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor; tüm Ege Üniversitesi ailesine ve bilim dünyasına verimli olmasını diliyorum" dedi.

EÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü ise "Edebiyat Fakültemiz, Ege Üniversitesinin en köklü ve tecrübeli fakültelerinden birisidir.Kuruluşundan bugüne nitelikli akademisyenlerimiz tarafından uluslararası düzeyde yüksek etkiye sahip pek çok yayın hem literatüre hem de eğitim öğretime kazandırılmıştır. Açılışını yaptığımız bu sergi ile fakültemizin yayınlarını bir kez daha görünüyor kılıyoruz. Sergimizin açılışını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamız başta olmak üzere emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi, Edebiyat, Rektör, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ'den 'Edebiyat Fakültesi Yayınları Sergisi' - Son Dakika


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