Son Dakika Haberleri: EÜ'den "Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları" sergisi
Son Dakika Güncel EÜ'den 'Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları' sergisi

EÜ'den "Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları" sergisi

1 saat önce

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde, Ege Üniversitesinin kuruluşundan bugüne akademisyenler tarafından kaleme alınan kitap, çeviri, süreli yayın ve dergilerin yer aldığı "Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

EÜ'den

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde "Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları" sergisi düzenlendi. Yoğun ilgi gören sergiye Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay ve Prof. Dr. Mehmet Ersan ile EÜ Senato Üyeleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Budak, "Bizim için tarihi bir gün. Geçmişten günümüze hocalarımızın, akademisyenlerimizin, öğretim elemanlarımızın yazdıkları kitaplar, makaleler, yayınlar bizim için çok önemli. Bu sergide ilk kez Ege Üniversitesi hocalarının yapmış olduğu yayınları göreceğiz. Hocalarımızı anmak ve bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sergiyi gelenek haline getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki bu yayınlar birçok kişinin araştırmalarında rehberlik etmeye devam edecektir" dedi.

Rektör Budak, "Sergi bize heyecan katıyor. Nostalji yaratıyor. Bu değerli eserleri görmekten mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sergiyi çok daha profesyonel hale getireceğiz. Bunun ilk adımını attık. Bilimsel birikimlerimizi görmek geleceğimize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Sergiyi organize eden başta Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile çalışanlarımıza, buraya gelen ve bu anı paylaşan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerine son verdi.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:26 Kaynak: Bültenler
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