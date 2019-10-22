Ege Üniversitesi(EÜ) Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde, Eğitim Fakültesi Kültür Salonunda "Lisans Öğrencisi Proje Yazma Eğitimleri" etkinliği yapıldı.

Eğitimde teknoloji kullanımına değinen Dr. Öğretim Üyesi Sarsar"Ege Üniversitesi Öğretim Teknolojileri koordinatörüyüm. Üniversitemizin sahip olduğu teknolojilerin derslerde aktif bir şekilde kullanılması amacıyla kurulmuş bir koordinatörlük. Yeni bir birim olduğumuz için hala teknoloji konusunda sorunları tespit etme aşamasındayız. Ayrıca sınıflarınızda daha etkili teknolojileri kullanmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Böyle bir etkinliği de ilk defa yapıyoruz" diye konuştu.

Eğitimde konuşan Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ise" Proje nedir? diye sorduğum zaman, farklı bilim dallarından farklı cevaplar gelebilir. Bunun cevabı; bir şey geliştirmek, bir ürün, bir sonuç, bir süreç tasarlamak, yeni bir şey imal etmek olabilir. Aslında çok basit bir tanım var. Belli bir süre içinde yapılmış planlı etkinliklerin hepsine proje diyoruz. Her projenin bir çıktısı olmak zorunda değil, ama biz araştırma projelerinde çıktı bekliyoruz. Biraz daha incelerseniz sunumda TÜBİTAK'ın yazdıklarından hiç de farklı şeyler olmadığını veya bilimsel araştırma projelerimizin usul ve esaslarından farklı bir şeyler yazmadığını göreceksiniz " dedi.

"AMACIMIZ AR-GE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI"

Eğitimin amacından bahseden Doç. Dr. Çakır,"Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulmasını amaçlıyoruz" diye konuştu

Eğitim sonunda Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ve Dr. Öğretim Üyesi Fırat Sarsar, "Lisans Öğrencisi Proje Yazma Eğitimi" konusu ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.