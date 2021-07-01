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EÜ'den, "Renklerin Dansı" Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

EÜ'den, "Renklerin Dansı" Sosyal Sorumluluk Projesi

01.07.2021 09:29
EÜ'den,

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Bornova Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu bahçesindeki panoları Türk ve dünya resim sanatı tarihine damga vuran sanatçıların eserleri ile renklendirdiler.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci'nin yürütücülüğünde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ile yürüttüğü "Renklerin Dansı" sosyal sorumluluk projesi açık hava sanat galerisi sanatseverlerle buluştu.

Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel' in kılavuzluğu ile Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 4. öğrencileri Öykü Eda Özdeniz, Hilal Elçi, İbrahim Arslan, Onur Yanık, Sude Göküş, Yusuf Karakoç'tan oluşan proje ekibi, Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler, Amedeo Modigliani "Portre", Nurullah Berk "Uyuyan Güzel", Cemal Tollu "Ankara Keçileri", Paul Cezanne "Elmalar ve Portakallar", Vincent Van Gogh "Sarı Başaklar", Edvard Munch "Çocuklar", İbrahim Çallı "Manolyalar", İbrahim Balaban "Ekin Taşıyan", Joan Miro, Burhan Doğançay "Kompozisyon", Fikret Mualla "Balon Satıcısı", Salvador Dali "Belleğin Azmi", Andy Warhol "Venüs", Frida Kahlo "Otoportre", Katsushika Hokusai "Büyük Dalga", Mustafa Aslıer "Özgün Baskı", Süleyman Seyyid "İncirler", Kasimir Malevich "Siyah Kare" eserlerini açık hava sergisinde resmettiler. Ortaokul öğrencilerinin ders saatleri dışında, okul bahçesi içerisinde sanatla iç içe vakit geçirmelerini sağlayan ve okul ortamında açık hava sanat galerisi oluşturan proje kapsamında ortaokul öğrencilerinin, Türk resim sanatı tarihine damga vurmuş sanatçıları tanıyabilmesinin yanı sıra öğrencilere duvar resminin toplumun estetik beğeni seviyesine etkisinin kavratılması amaçlandı.

"Proje ile açık hava sanat galerisi oluşturmayı amaçladık"

Duvar resimlerinin, sanatı, kamusal alana taşıyan bir köprü görevi gördüğünü belirten Doç. Dr. Ercivan Zencirci, "Duvar resimleri, insanların yaşadığı ve çalıştığı alanlara eklendiğinde yoldan geçenlerin tutumları üzerinde bilinçli veya bilinçsiz olarak dramatik bir etkiye sahip olabilir. Halka açık duvar resimlerinin varlığının, bir mekanda bulunan insanların günlük yaşamlarına estetik bir gelişme katabileceği aşikardır. Bu bağlamda, proje ile öğrencilerin, okul personelinin ve velilerin izleyebileceği bir açık hava sanat galerisi oluşturmaya amaçladık" diye konuştu.

Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ'den, 'Renklerin Dansı' Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika


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