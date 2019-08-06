Son Dakika Haberleri: EÜ'den "Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu"
Son Dakika Güncel Haber

EÜ'den "Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu"

4 saat önce

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu" gerçekleştirilecek.

EÜ'den

EÜ Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Salon'unda düzenlenecek olan kurs, 19-20 Eylül tarihinde yapılacak. Kursa katılmak isteyenler, 29 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Kursun teorik eğitimi "Laboratuvar Genel Kuralları ve Güvenlik" "Hücre Kültüründe Kültür Tipleri", "Hücre Kültürüne Giriş ve Temel İlkeler", "Hücre Besi Ortamının Özellikleri", "Kullanılan Cihazlar" ve"Kontaminasyon Türleri ve Önlemleri" konularından oluşacak. Uygulama eğitimi ise "Hücre Çözme ve Hücre Sayımı Teknikleri", "Hücre Pasajlama Teknikleri", "Hücre Çoğaltma Teknikleri" ve"Hücre Dondurma Teknikleri" konularını kapsıyor. Eğitimleri, Doç. Dr. Emine İlker Medine, Dr. Ece Bayır, Dr. Didem Aksu verecek. 2 gün sürecek kurs eğitiminin sonunda katılım belgesi verilecek.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:52 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı FIFA 20'nin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu YKS tercih sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:04:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EÜ'den "Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]