EÜ'den "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" Semineri - Son Dakika

EÜ'den "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" Semineri

29.04.2021 10:20
EÜ'den

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" konulu seminer düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü İç Sular Biyolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan'ın yaptığı sunuma; ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, ÇEVMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Melike Bor, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Armağan Kınal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Tarkan sunumunda biyolojik istilaların biyolojik çeşitlilik açısından önemini, istilacı türlerin taşınma ve giriş yolları ile bu türlerin ekolojik ekonomik, sosyal, sağlık açısından etkileri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Prof. Dr. Tarkan, "İstilacı organizmalar, insan yardımı olsun ya da olmasın doğal ya da yarı doğal habitatlara yayılan, ekosistemin yapısına, kompozisyonuna ve işleyişinde önemli değişiklikler yapan ve insan aktiviteleri için ciddi ekonomik kayıplara yol açan türlerdir. Bu türler; omurgalılar, omurgasızlar sucul ve karasal bitkiler ile mikroorganizmalardan oluşmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Tarkan, istilacı tür problemlerinin temel kaynağının türlerin taşınması ve küreselleşme olduğunu belirterek, türlerin taşınma ve giriş yollarından bahsetti. Prof. Dr. Tarkan, "Bu türler kasıtlı veya kazara olmak üzere iki biçimde taşınır. Kasıtlı olarak giren türler yasal ve yasal olmayan yollarla ya doğrudan ya da esaret altında tutuldukları yerlerden kaçarak doğaya karışır. Kazara taşınma ile ise turizm, yetiştiricilik ya da taşımacılık yoluyla istilacı türler yayılır" dedi.

İstilacı türlerin etkilerini ekolojik, ekonomik ve sağlık başlıkları altında inceleyen Prof. Dr. Tarkan örnekler vererek bu türlerin oluşturduğu olumsuz etkileri anlattı. Prof. Dr. Tarkan, "İstilacı türler ekolojik etki olarak içme suyunu kirletme, biyoçeşitlilik tahribatı, su yollarını ve su borularını tıkamasının yanı sıra oksijen ve güneş ışığını kısıtlar. Ekonomik etkiler olarak ise tarımsal ürün veriminde düşüş, hastalık nedeniyle ihracat kazancında kayıplar, balıkçık ve su ürünlerinde verim düşüşü ile turizm faaliyetlerinde azalma gibi olumsuz etkileri vardır. Sağlık etkilerinde ise insan sağlığını etkileyecek parazit ve patojenleri taşır ve alerjik reaksiyonlara sebep olur" dedi.

Prof. Dr. Tarkan istilacı türlerin modern tıpta kolajen üretiminde, yara bakımı ile kanser, sinir, romatizma ve kireçlenme gibi hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılmasının ekonomi ve sağlık alanına pozitif katkı sağladığını ifade etti.

EÜ'den Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Semineri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ'den 'Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri' Semineri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler
Kuzey Kore lideri Kim, verdiği sözü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kuzey Kore lideri Kim, verdiği sözü tutmayan parti yetkilisini idam etti         
10:17
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti adamı pompalı tüfekle vurdu Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti adamı pompalı tüfekle vurdu         
10:12
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı         
10:04
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?         
09:34
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar         
07:51
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 10:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EÜ'den "Yabancı İstilacı Türlerin Biyoçeşitlilik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement