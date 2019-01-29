EÜ Diş Hekimliği Fakültesi 50'Nci Yaşını Kutluyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yayımladığı mesaj ile fakültenin yarım asırlık yaşını kutladı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Fakülte düzeyinde Türkiye'nin ilk Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi çatısı altında 29 Ocak 1969 tarihinde kuruldu. Yarım asırdır ülkemiz ve dünya bilimine önemli katkılar sunan başarılı diş hekimleri yetiştiren fakültemizin 50'nci yaşını kutluyorum. Diş Hekimliği Fakültemizin gelişimine katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadrolarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız, Diş ve Çene Radyoloji, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti'den oluşan 8 anabilim dalıyla eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bugün bir yandan gelişmiş cihazlarla donatılan kliniklerde on binlerce hastaya sağlık hizmeti verirken diğer yandan da 4 binin üzerindeki mezun sayısıyla ülkemize yeni diş hekimleri kazandırmaya devam ediyor. Fakülte, sahip olduğu teknik donanımı ile de Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı alanında öncü kurumları arasında yer alıyor.

Avrupa Topluluğu'nun eğitim alanındaki faaliyet programı olan Erasmus Programına, Türkiye'denkatılan ilk diş hekimliği fakültesi olan EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, aynı zamanda, Avrupa Birliği Ülkeleri Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE'ye ( Association for Dental Education in Europe) veDENTED'e Türkiye'den üye ilk diş hekimliği fakültesi unvanını taşıyor.