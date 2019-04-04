Son Dakika Haberleri: EÜ Diş Hekimliği'nde "Koruyucu Diş Hekimliği Sempozyumu" Yapılacak

EÜ Diş Hekimliği'nde "Koruyucu Diş Hekimliği Sempozyumu" Yapılacak

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında uluslararası "Koruyucu Diş Hekimliği Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

EÜ Diş Hekimliği'nde

Sempozyum, Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde 5 Nisan Cuma tarihinde saat 10'da başlayacak.

Sempozyumda; Hong Kong Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı,FDI(Dünya Diş Hekimleri Birliği) Konsey Üyesi Prof. Dr. Lijian Jın "Ağız ve Diş Eti Sağlığında Küresel Zorluklar, Yeni Stratejiler, Güncellemeler ve Perspektifler" konusunda sunum yapacak.FDI Üye İrtibat ve Destek Komite Başkanı Dr. Duygu İlhan, "Ağız Sağlığını Geliştirmek için Küresel İletişim ve Ekip Çalışması" konusunda bilgilendirme yapacak. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ve EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Türkün ise"Her Yaşta Diş Çürüğünden Korunma"konulu sunumları ile katılımcıları bilgilendirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:26 Kaynak: Bültenler

5 Nisan, Güncel
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