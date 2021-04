EÜ E-spor takımı Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

EÜ E-spor takımı DANK'ın yeni kurulmuş bir takım olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi, e-sporcu Batuhan Ünsal, " Takımımız yeni kurulmuş olmasına karşın pandemi nedeniyle tam olarak faaliyetlerimizi sürdüremedik. Bu yıl, iki turnuvada yer aldık. İlki, uluslararası niteliği olan University Europe Masters (UEM) oldu. Burada birinci olarak üniversitemizi Dünya çapınca temsil etmek istiyorduk. Ancak yarı final aşamasında maalesef şanssız bir maç sonucu Maltepe Üniversitesine elendik. Ancak, inancımızı kaybetmeyerek Kampüs Elçileri Programı turnuvasına hazırlandık. 128 üniversite takımı arasından pek çok aşamadan geçtikten sonra finale kadar geldik. Finalde Bahçeşehir Üniversitesi takımını 2-0 yenerek Türkiye birinciliği elde ettik. Üniversitemizi temsil etmek ve onun adına başarı sağlamak en çok arzuladığımız şeydi. Bunu başardığımız için mutluyuz" dedi.

EÜ E-spor takımı DANK'ı UEM turnuvasında; Yaşar Ali Can, Emir Efe Dalkıran, Can Göre, Batuhan Ünsal,ve Mehmet Tolga Gezer temsil ederken birincilikle dönülen KEP turnuvasında; Batuhan Ünsal, Can Göre, Mehmet Tolga Gezer, Batuhan Siviş ve Mustafa Arpat temsil etti.