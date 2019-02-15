EÜ Eczacılık Fakültesinde "Fikirler Yarıştı"

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya,EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgen Özer,akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda kozmetik modülü projeleri hazırlayan iki grup öğrenci kendi girişimcilik fikirlerini paylaştılar.

Programın açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, öğrencilerin kozmetik modülü proje kapsamında hazırladıkları ve sundukları projelerin son derece başarılı olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Ayfer Yalçın,''Bugün geçtiğimiz dönemde son derece başarıyla sunulmuş kozmetik modülü projelerini öğrenci arkadaşlarımızın daha yaygın hale getirmeleri duyurmak ve paylaşmak adına,bu isteklerini iletmeleri bizi çok mutlu etti. Böyle bir toplantıyla bu projeyi sunumlarından özellikle en çok öne çıkan yıldız gibi parlayan projeleri hem üniversitemiz yönetimiyle hem de sizlerle bir kez daha paylaşmak istedik'' dedi.

Kozmetoloji dersinin lisans ve lisansüstü düzeylerinde verilen bir ders olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgen Özer, ''Birçok proje birçok yayın eczacılık fakültelerinden çıkmaktadır. Bu anlamında da bizim fakültemiz gerçekten çok öncü bir fakültedir. Bizim beşinci sınıfta da eczacılık modülü içinde kozmetikler eczanelerde çok yer aldığından diğer bir kozmetik modülümüz var ve bu modülde de sınav yerine biz öğrencilerimize proje geliştirmelerini ön görüyoruz. Mezunlarımızı girişimci olmaya motive etmek adına çok güzel fikirler yaratabileceklerine inanarak bir proje yapmalarını istiyoruz. Yani bir fikirle gelmelerini bu fikre bir isim bir slogan bulmalarını, bu fikri bize satmaya çalışmalarını istiyoruz. En iyi fikir en güzel proje en yüksek puanla puanlandırılıyor. Bugün de sizlerle paylaşacağımız iki tane proje ve gerçekten girişimcilik anlamında çok önemsediğim projeler" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf Öğrencileri Hande Yörük ve Hayriye Okşaş ''The Big Bang'' isimli projelerini sundular. ''The Big Bang'' projesininaloe vera ve tea tree ile zenginleştirilmiş formüle sahip olan bir ağız bakın ürünü olduğunu açıkladılar.Sözdar Yıldız ve Berna Kahraman ise '' Rescuer Luster Göz Kremi ve Jeli'' isimli projelerini tanıttılar.