Son Dakika Haberleri: EÜ Fotoğraf Topluluğu'ndan "EFOT Fotoğraf Günleri"

EÜ Fotoğraf Topluluğu'ndan "EFOT Fotoğraf Günleri"

13 dakika önce

Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu tarafından "EFOT Fotoğraf Günleri" söyleşileri gerçekleştirilecek.

EÜ Fotoğraf Topluluğu'ndan

EÜ Öğrenci Toplulukları; üniversitenin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal hayatına değer katan çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Fotoğraf sanatı ile ilgili temel bilgiler vererek öğrencilere fotoğraf sanatını sevdiren EÜ Fotoğraf Topluluğu tarafından "EFOT Fotoğraf Günleri" söyleşileri düzenlenecek.

EFOT Fotoğraf Günlerine,Türkiye'nin farklı yerlerinden fotoğraf sanatçıları katılacak. Sanatçılar, fotoğraf ve sanatla ilgili güncel konular başta olmak üzere fotoğraf sanatının gelişimi ile ilgili bilgileri paylaşacak.

Söyleşiler; Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE -Kültür Merkezi,İletişim Fakültesi Sergi Salonu veKültür Sanat Evinde gerçekleştirilecek.Etkinlikler, 26 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, Güncel
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