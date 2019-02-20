EÜ Fotoğraf Topluluğu'ndan "EFOT Fotoğraf Günleri"

EÜ Öğrenci Toplulukları; üniversitenin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal hayatına değer katan çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Fotoğraf sanatı ile ilgili temel bilgiler vererek öğrencilere fotoğraf sanatını sevdiren EÜ Fotoğraf Topluluğu tarafından "EFOT Fotoğraf Günleri" söyleşileri düzenlenecek.

EFOT Fotoğraf Günlerine,Türkiye'nin farklı yerlerinden fotoğraf sanatçıları katılacak. Sanatçılar, fotoğraf ve sanatla ilgili güncel konular başta olmak üzere fotoğraf sanatının gelişimi ile ilgili bilgileri paylaşacak.

Söyleşiler; Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE -Kültür Merkezi,İletişim Fakültesi Sergi Salonu veKültür Sanat Evinde gerçekleştirilecek.Etkinlikler, 26 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.