EÜ Gözlemevi, güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde toplantıya ev sahipliği yaptı - Son Dakika

EÜ Gözlemevi, güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde toplantıya ev sahipliği yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi, 18 üniversiteden 72 akademisyenin katıldığı güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

EÜ Gözlemevi, güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde toplantıya ev sahipliği yaptı, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi, 18 üniversiteden 72 akademisyenin katıldığı güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle internet üzerinden düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında enerjinin önemi vurgulandı.

Ege ve İstanbul üniversitelerinden güneş ve enerji alanında uzman olan bilim insanları, bir araya gelerek, önce güneşin yapısını ve dünyaya olan etkisini tartışıp, ardından da bu etkinin nasıl pozitif bir etkiye dönüştürüleceği konusunda yoğun bir çalışma yürüttü. Çalıştayda, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında enerjinin önemi vurgulandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevinin, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ile birlikte düzenledikleri "Güneş, Güneş Enerjisi ve Yer İklimi" konulu çalıştayın açılışını ise Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "İlerleyen teknoloji, gelişen sanayi ve artan nüfus göz önüne alındığında günümüzün ve geleceğin en büyük sorunu ham madde sıkıntısı gibi görünse de insanlık çok daha büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmak üzere" dedi.

"Bu sıkıntı, tükenen enerji kaynakları rezervleridir" diyen Budak "Son 200 yılda dünya toplumlarının konumunu, gelişimini, kısaca kaderini belirleyen temel parametrelerden birinin de enerji olduğu açıktır. Özellikle gelişmekte olan ve atılım sergileyen ülkelerin enerji ihtiyacı, gelecek plan ve politikalarını belirleyen göz ardı edilemeyen bir unsur olmaya devam ediyor. Son 200 yıllık süreçte temel enerji kaynaklarımız, fosil yakıt dediğimiz petrol ve doğal gaz ile türevleriydi; ancak hali hazırdaki çalışmalar, gelecek açısından şimdiden daha temiz ve depolanabilir yeni enerji kaynakları bulunması gerektiğine işaret ediyor. Bu açıdan güneş enerjisi, insanlık tarihi göz önüne alındığında, tükenmez bir kaynak olarak tanımlanıyor. Çalıştayda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Enerjinin önemine değinildi

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal da, "Astronomi ve uzay bilimleri alanında yapılan güneş gözlemler ile buzullar ve kayaçlarda yapılan Karbon 14 ölçümleri karşılaştırıldığında hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Güneşin sergilediği manyetik aktivite nedeniyle ortaya çıkan güneş leke aktivitesinde ortaya çıkan uzun dönemli değişimlerin bire bir yansımaları, yeryüzünde buzul ve kayalardaki Karbon 14 değişimlerinde de görülüyor. Bilindiği gibi yer atmosferindeki karbon miktarı, doğrudan doğruya yer atmosferinde sera etkisi oluşturmakta ve çevresel değişimleri çok ciddi oranda etkiliyor. Astronomi ve uzay alanındaki gözlemler, 11 yıllık güneş leke çevrimlerindeki leke sayısı azaldığında yeryüzünde buzul çağlarının ortaya çıktığını kanıtlamıştır. Bu alanda devam eden gözlemler, son 40 yıldır leke sayılarında ciddi oranda azalmalar olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Alanında uzman akademisyenler bilgi alışverişinde bulundu

Çalıştayda, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Türker Özkan, güneşin yüzeyinde gözlenen yapılar hakkında bulguları tanımlarken, Prof. Dr. Adnan Ökten ise bu değişimlerde geçmişte gözlenenlerle gelecekte beklenen olası davranışlar hakkındaki bulguları paylaştı.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orhan Ekren, güneş enerjisinin nasıl ve hangi yöntemlerle toplanıp depolandığını, hangi alanlarda nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin ve Enstitü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mete Çubukçu ise güncel astronomik veriler ışığında teknolojik gelişmelerle yeniden dizayn edilip üretilen güneş panellerinin, teknolojisi ve ülkemizdeki güncel enerji politikaları ve planlarını uluslararası örnekleriyle karşılaştırıp, ülke olarak gelinen gelişmişlik düzeyi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EÜ Gözlemevi, güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde toplantıya ev sahipliği yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan analar Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Doğum günü partisi veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz         
16:34
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı         
16:26
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım         
15:36
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi         
15:13
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi         
13:20
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi         
11:03
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:52:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EÜ Gözlemevi, güneş enerjisi konusunda ulusal düzeyde toplantıya ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei