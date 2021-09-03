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EÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kanlıoğlu'ndan bir sanat ödülü daha - Son Dakika

EÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kanlıoğlu'ndan bir sanat ödülü daha

03.09.2021 10:03
EÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kanlıoğlu'ndan bir sanat ödülü daha, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesini tanıtmak, tarihi güzelliklerini ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu sonuçlandı.

Birbirinden değerli eserlerin katıldığı yarışmada, "Buca'nın renkli sokakları" isimli çalışmasıyla Egeli akademisyen-sanatçı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu birinci oldu.

Ulusal Buca Foto Fotoğraf Yarışması Maratonu sonuçları gerçekleştirilen jüri toplantısının ardından kamuoyuna açıklandı. Türkiye'nin 15 ilinden toplam 79 kişi 306 adet fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, "Buca'nın renkli sokakları" isimli eseriyle birinci oldu. Ayrıca Kanlıoğlu'nun "Bucanın Üzümü" adlı eseri de sergilemeye değer görüldü.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle Ege Üniversitesi ailesini gururlandıran Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu'nu tebrik ederekbaşarılar diledi.

Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kanlıoğlu'ndan bir sanat ödülü daha - Son Dakika


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