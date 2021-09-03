EÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kanlıoğlu'ndan bir sanat ödülü daha - Son Dakika

Birbirinden değerli eserlerin katıldığı yarışmada, "Buca'nın renkli sokakları" isimli çalışmasıyla Egeli akademisyen-sanatçı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu birinci oldu.

Ulusal Buca Foto Fotoğraf Yarışması Maratonu sonuçları gerçekleştirilen jüri toplantısının ardından kamuoyuna açıklandı. Türkiye'nin 15 ilinden toplam 79 kişi 306 adet fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, "Buca'nın renkli sokakları" isimli eseriyle birinci oldu. Ayrıca Kanlıoğlu'nun "Bucanın Üzümü" adlı eseri de sergilemeye değer görüldü.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle Ege Üniversitesi ailesini gururlandıran Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu'nu tebrik ederekbaşarılar diledi.