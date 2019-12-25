EÜ'lü öğrenciler, Tire Karateke köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke köyünü ziyaret etti.

Doç. Dr. Cem Güzeloğlu'nun aralarında bulunduğu akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, öğrenciler, Karateke Bayır İlkokulu duvarlarını resimlerle süsledi. Öğrenciler, köyde yemek pişirdi, ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynadı.

Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, köyde öğrencilileriyle güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bir sanatçının hediyesi ne olabilir fikri ile yola çıktık. Okul öğrencileri ile birlikte duvar boyaması yaptık. Hepimiz sevinçliyiz. Buraya gelirken yorgunduk, uykusuzduk. Buradaki öğrencileri ve velileri görünce mutlu olduk bu bizi motive etti. Gün sonunda iyi ki gelmişiz diyoruz. Onların hayatlarına dokunmak istedik. 2019'u çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile tamamlıyoruz. Ege'nin başka köylerinde bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tire Karateke Bayır İlkokulu Müdürü Aslı Palabıyık, EÜ'lü öğrencilerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Coşku, heyecan, kahkaha ve mutluluk dolu bir gün geçirdik. Çocukların iç dünyasını okulumuzun duvarlarına yansıtan Ege Üniversitesi gençlerine ve öğretmenlerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Okulumuza tekrar bekliyoruz kendilerini." ifadelerini kullandı.