Bu haberin hazırlandığı güne kadar toplamda 4 Türk oyuncu, EU Masters'a çıkmaya hak kazandı. Bunlar:

Kaynak: EsporGazetesi.com

Yunanistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Fransa, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika › Gamegar › EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu! - Son Dakika

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