EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu! - Son Dakika
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EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu!

13.03.2022 23:57
EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu!

European Masters slot dağılımları açıklandı.

Avrupa Bölgesel Ligleri'nden EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne gidecek ülkelerin slot dağılımları belli oldu.

11 bölgeden toplam 28 takımın katılacağı EU Masters slot dağılımları şu şekilde:

EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu!
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EU Masters 2022 Bahar Mevsimi'ne yükselen Türk oyuncular!

Bu haberin hazırlandığı güne kadar toplamda 4 Türk oyuncu, EU Masters'a çıkmaya hak kazandı. Bunlar:

Ragner- LDLC OL (Fransa ligi LFL'in birinci sıradan katılanı)

113- Karmine Corp (Fransa ligi LFL'in ikinci sıradan katılanı

Brolia-WLGaming (Yunanistan- Kıbrıs ligi GLL'in birinci sıradan katılanı)

EliWood- mCon LG UltraGear (Elite Series'in birinci sıradan katılanı)

EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu!
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Kaynak: EsporGazetesi.com

Yunanistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Fransa, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: EU Masters 2022 slot dağılımları belli oldu! - Son Dakika
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