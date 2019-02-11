Son Dakika Haberleri: Eü'nün Dünya Sıralamasındaki Yeri Yükseldi

Eü'nün Dünya Sıralamasındaki Yeri Yükseldi

2 gün önce

Ege Üniversitesi (EÜ), Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin 2019 verilerine göre dünyadaki 30 bin üniversite arasında 616'ncı oldu.

Eü'nün Dünya Sıralamasındaki Yeri Yükseldi, System.String[]
Ege Üniversitesi (EÜ), Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin 2019 verilerine göre dünyadaki 30 bin üniversite arasında 616'ncı oldu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin sıralamadaki yeri bir önceki yıla göre 125 basamak yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim kalitesini arttırmak için daha çok çalışacaklarını kaydederek "Elde ettiğimiz bu başarı Ege Üniversitesi ailesinindir. Üniversitemizi daha üst sıralara taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Başarıda emeği bulunan herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Güncel
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