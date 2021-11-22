EÜ'nün uluslararası proje başarısı devam ediyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi ERASMUS+ projelerine bir yenisi daha ekledi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, " Ege Üniversitesinin proje başarısı uluslararası arenada destek gören projelerle devam ediyor. Son dönemde üniversitemizde oluşturduğumuz bilim, Ar-Ge ve proje üretme ekosisteminin bir kültüre dönüştüğünün somut çıktılara yansıdığını görüyoruz. Üniversitemiz ile birlikte Avrupa'dan dört ülkeden bilim ekiplerinin iş birliğinde disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanan ERASMUS+ projesi, Portekiz Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda multidisipliner anlayışla hazırlanan projede görev alan akademisyenlerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz,"FIT4FUTURE projesinin amacı uzun vadeli teknoloji gelecek senaryosu (LTFS) geliştirme metodolojisi ile inovasyonu teşvik etmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik açığını kapatmaya anlamlı katkılarda bulunmaktır. Bu sayede yükseköğretim kurumları ve şirketler için LTFS'nin sürdürülebilir rekabet avantajındaki öneminin farkında olan teknoloji uzmanları ve mühendisleri yetiştirecek olan eğitimcilere LTFS metodolojilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını öğretebilecek becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu projenin hedef kitlesini STEM ile ilgili alanlarda, uzun vadeli teknoloji gelecek senaryosu hakkında bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacak olan üniversite öğretim elemanları oluşturmaktadır. Projeye Türkiye'den Ege Üniversitesi'nin yanı sıra Portekiz, Danimarka, Almanya ve İspanya'dan ekipler yer alıyor.projenin 2022-2024 yılları arasında tamamlanması hedefleniyor" dedi.

Projeekibinde Ege üniversitesinden;Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz, EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer, Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar yer alıyor.