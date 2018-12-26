Eü'nün "Yeşil Üniversiteler" Sıralamasındaki Yeri Yükseldi

Ege Üniversitesi (EÜ) üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında geçen yılki yerini yükselterek 287'nci sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında geçen yılki yerini yükselterek 287'nci sırada yer aldı.



EÜ'den yapılan açıklamada sıralamanın altyapı, enerji ve iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşturulduğu belirtildi.



Yeşil Üniversiteler Sıralamasına ilk kez 2016 yılında başvurduğu aktarılan üniversitesinin Ege Üniversitesinin, 2017 yılında 4331 puanla 619 üniversite içerisinde 343'üncü sırada bulunduğu, 2018 yılında yapılan değerlendirmede 5075 puanla 719 üniversite içerisinde 287'nci sırada yer aldığı, geçen yılki yerini 56 basamak yükselttiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gençlerin yeşil ve yaya öncelikli bir üniversitede eğitim almaları için yoğun gayret gösterdiklerini kaydederek, "Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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