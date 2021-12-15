EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulu ile Ticaret Odası arasında istihdama yönelik iş birliği - Son Dakika

Ödemiş Ticaret Odasında gerçekleşen imza törenine EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şafak Ceylan ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş katıldı.

Üniversite-sektör işbirliğinin öneminden bahseden Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Ödemiş yöremizin tarımsal potansiyeli oldukça yüksek. Öğrencilerimizin, bölgenin bu potansiyelinden en verimli şekilde yararlanmaları adına Ticaret Odası ile bu iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapılacak üniversite-sanayi iş birliği projeleri ile Küçük Menderes havzası tarımına bilimsel katkılar sağlayacağız. İş birliği protokolünün her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Protokol ile hem öğrencilere iş imkânı sağlayacaklarını hem de sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacaklarını söyleyen Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şafak Ceylan, "Bu iş birliği ile yüksekokul öğrencilerimiz Ödemiş'te uygulama, staj ve mezuniyet sonrası istihdam şansı bulacaklar. Aynı zamanda ilçede Ticaret Odası üyesi olan tarımsal kuruluşlara da eğitimli, pratiği güçlü teknikerler kazandırarak üretim ve verimlilikte artış sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ise, "Ticaret Odamıza bağlı kuruluşlarla yüksekokulumuz öğrencilerini buluşturarak, kuruluşların nitelikli çalışan taleplerini karşılarken, öğrencilerimizin de mesleki deneyim kazanmasına vesile olmaktan mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Toplantı sonunda Meslek Yüksekokulu ve Ticaret Odası arasında ileride daha farklı projelerde iş birliği yapılabileceği konusunda mutabakata varıldı.