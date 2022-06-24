EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Meslek Yüksekokulundan 135 öğrenci mezun oldu.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Betül Avcı, mezun olan öğrencileri yeni bir başlangıca uğurladıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Avcı, "İnanıyorum ki her biriniz meslek yaşamınızda istediğiniz hedefe ulaşacaksınız çünkü sizler Ege Üniversitesi mezunusunuz. Ege Üniversiteli olmak bir ayrıcalıktır, bir duruştur. Hep birlikte geleceğiniz ve ülkemiz için güzel işler yapmaya çalıştık. İnanıyorum ki burada edindiğiniz kazanımlar size bundan sonraki yaşamınızda ışık tutacaktır." diye konuştu.

Okul birincisi Salih Kılınç da öğrenciler olarak mezuniyet sevinciyle beraber okullarından ve arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde eğitim hayatlarına devam ettiklerini belirten Kılınç, "Bizler, hayatın getireceklerini öngöremediğimiz bir dönemde yaptığımız meslek seçimiyle başladık üniversite serüvenimize. Pandemi koşullarında geçirdiğimiz son yıllar, bizler için eğitim hayatımızın şu ana kadarki en zorlu yıllarıydı." dedi.

Tören, müzik dinletisi, mezuniyet belgelerinin takdimi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.