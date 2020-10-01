EÜ Rektörlüğü'nden soruşturma açıklaması - Son Dakika

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, kamuoyunda ve basında yer alan üniversitenin diş hekimliği fakültesindeki bir öğretim üyesi hakkında yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiği ve ivedilikle sonuçlandırılacağını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri uyarınca üniversitenin diş hekimliği fakültesi dekanlık makamının görev, yetki ve sorumluluğunda soruşturmalar açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmalar, rektörlüğümüz tarafından da titizlikle takip edilmekte olup bu soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılması sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin diş hekimliği fakültesinde bir öğretim üyesinin öğrencilerini taciz ettiği ve üniversite bünyesinde soruşturma başlatıldığı iddiaları basında yer almıştı.