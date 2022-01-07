EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, üniversitenin vizyon hedeflerini paylaştı - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim-öğretim ve Ar-Ge dahil tüm çalışmalarını sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında yapmayı ve bu konuda dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektör Budak, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde üniversite senato üyeleri, üst yönetimi, bürokratları ile akademik ve idari çalışanların katıldığı toplantıda "Ege Üniversitesi Vizyon Sunumu" gerçekleştirdi.

Açıklamada toplantıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Rektör Budak, araştırma üniversitesi statüsünde kalabilmek için çalışmaları artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Budak, üniversitede 2018-2021 yılları arasında veriye dayalı analizler doğrultusunda stratejik hedeflere yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarının alınmaya başladığını ifade etti.

TÜBİTAK nezdinde tüm üniversiteler içerisinde proje kabul sayısında son üç yılda Türkiye birincisi olduklarını bildiren Rektör Budak,"Patent tescilinde Türkiye birincisi, patent lisanslamada Türkiye ikincisiyiz. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında son üç yılda Türkiye birincisi olduk. Araştırma verilerinde puanımızı son üç yılda istikrarlı bir şekilde artırarak araştırma üniversitesi olduk. 2017 yılında 11 olan akredite program sayımız, bugün itibariyle üç kat artarak 32 programa çıktı." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ile yönetim arasındaki bariyerleri kaldırdıklarını ifade eden Rektör Budak, öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal yaşama ve iş hayatına hazırlanmaları konusunda çok sayıda öğrenci odaklı uygulamayı gerçekleştirdiklerini, bağımsız kurumlar tarafından yapılan çalışmalarda üniversitenin öğrenci memnuniyetinde A Plus olduğunu vurguladı.

"Ege Üniversitesi olarak hedefimiz eğitim-öğretim, Ar-Ge dahil tüm çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yapmak ve bu konuda ülkemizde öncü, dünyada önde gelen üniversitelerden birisi olmaktır." diyen Budak, şunları kaydetti:

"Uluslararasılaşma hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına her birimimize büyük görevler düşüyor. Bu doğrultuda uluslararası çift diploma, öğretim elemanı ve uluslararası öğrenci değişimi, TÜBİTAK yurt dışı doktora araştırma burs programı katılımı, yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar, kaliteli yabancı dil eğitimi, uluslararası nitelikli araştırmacı istihdamı gibi pek çok konuda önemli adımlar atacağız. Üniversitemizin gerçekleştirdiği tüm varlık ve faaliyetlerini kayıt altına almak, ölçmek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını kurumsal politikamıza yansıtmak amacıyla Veri İzleme Değerlendirme Ofisini (EGEVİDO) kurduk. Üniversitemizdeki tüm bilgi yönetim sistemlerini birbiriyle uyumla hale getirerek tüm verilerin anlık olarak tek bir veri havuzunda toplanması için dijital dönüşümü sağlayacağız. Hızla değişen çağı yakalayıp, ötesine geçerek öncü olma hedefiyle üniversitemizin dijital dönüşümünü; eğitim öğretim süreçleri, sağlık, bilgi yönetim sistemleri, sportif ve kültürel faaliyetler, akıllı ve engelsiz kampüs başlıkları altında gerçekleştireceğiz."

Budak, sunum sonunda, 2020-2021 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödül alan Egeli akademisyenlere, belgelerini takdim etti.