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EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım Şurası Yürütme Kuruluna seçildi

1 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Şurası Yürütme Kuruluna seçildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım Şurası Yürütme Kuruluna seçildi, System.String[]
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Şurası Yürütme Kuruluna seçildi.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Budak, 3. Tarım Şurası Yürütme Kurulunda görevlendirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının kısa orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla sonbaharda yapılması planlanan 3. Tarım Şurası'nda, Tarımda Milli Birlik Projesi'nin tüm paydaşlarla istişare edilerek, yol haritası belirleneceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:
"Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, sadece bölgemiz için değil ülkemiz için büyük önem arz eden fakültelerden birisi. Ülkemizde ikinci sırada kurulan, 64 yıllık köklü bir akademik kültüre ve ruha sahip olan bir yükseköğretim kurumu. Ziraat Fakültesi kökenli bir rektör olarak üniversitemle, fakültemle, tüm akademik birimlerimizle ve birikimimizle ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunmaya hazırız."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:49 Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel
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