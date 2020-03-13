EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı - Son Dakika

EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr.

EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplanırken, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademik ve idari birimlerle yaptıkları toplantılarda, korona virüsü riskine karşı devam eden önlemlere ek olarak yeni tedbirler aldıklarını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, korona virüsüne karşı bazı kararlar alınmıştı. Alınan kararların açıklanmasının hemen ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ek önlemlerle ilgili akademik ve idari birimlerin sorumluları ile görüşmeler yaptı.


Ege Üniversitesi Senatosu da korona virüsü salgını başlığı altında olağanüstü toplandı. Toplantıda, EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek, korona virüsü ile ilgili bir sunum yaptı. Prof. Dr. Çiçek, salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Öte yandan, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel de hastanedeki önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.


Rektör Budak, dünyada hastalığın yayılma eğilimi göstermesinin ardından oluşturulan Korona Virüsü Salgını Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini dile getirdi.


Salgın riskini en aza indirmek için ciddi önlemler aldıklarını kaydeden Rektör Budak, "Tıp fakültesi hastanemiz ile diş hekimliği fakültemizde, tedavi uygulamaları yapıldığından kesintisiz olarak sterilizasyon faaliyetlerimiz sürüyordu. Ek olarak bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve üniversitemizin tüm yerleşkelerinde uygulamaya başladık. Kişisel hijyene yönelik bilgilendirmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Öte yandan, yemekhane, kütüphane ve spor tesisleri gibi alanlarda da sterilizasyon çalışmalarına devam ediyoruz" diye aktardı.


"Tatil olarak değerlendirmesinden ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri önemli"


Üniversitelerdeki eğitime 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle ara verildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Bu süreci öğrencilerimizin bir tatil olarak değerlendirmesinden daha ziyade izolasyon süreci olarak görmeleri çok önemli. Amacın hastalığın yayılma riskini en aza indirgemek olduğunun bilincinde olarak, kişisel hijyene önem verilip resmi açıklamalar dikkate alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Öte yandan, bu süreçte akademik ve idari çalışanlarımız görevlerinin başında olacak. Söz konusu süreci, araştırma üniversitesi hedeflerimize ulaşmada yeni çalışmalar yaparak değerlendireceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Yeni bir karar alınması durumunda bunları çalışanlarımız ve öğrencilerimizle paylaşacağız. Paniğe kapılmadan yalnızca resmi açıklamaları dikkate alarak kişisel hijyen önlemlerini de ihmal etmeden bu süreci atlatacağımıza inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Yükseköğretim Kurulu, Ege Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Son Dakika Haberleri
20:32 Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı
20:30 Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi
20:30 DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
20:29 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
20:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EÜ senatosundan olağanüstü korona virüsü toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]