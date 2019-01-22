EÜ Su Ürünleri Fakültesi Bilimsel Projeleriyle Sektöre Büyük Katkı Sağlıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Su Ürünleri Fakültemiz ülkemizin alanında önde gelen fakültelerinden birisi. Akademisyenlerimiz bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan önemli projeleri bilim dünyasına kazandırıyor. Multidisipliner ve uluslararası pek çok proje, akademisyenlerimiz öncülüğünde yürütülüyor. Bu araştırmalar patent süreçlerini tamamlayarak markalaşıyor ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Hocalarımızı çalışmalarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin eğitim anlayışı ve son bir yılda akademisyenler tarafından yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Dekan Prof. Dr. Uğur Sunlu ise"Fakülte olarak 2018 yılında 21 proje çalışmasına imza attık. Amacımız, üniversitemizin 'Araştırma Üniversitesi' olma hedefine katkı sağlamak" diye konuştu.

Su Ürünleri Fakültesinin uygulamalı eğitime önem verdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Sunlu, "Fakülte bazında bir değerlendirme yapacak olursak Türkiye'deki Su Ürünleri Fakülteleri arasında gerek öğretim üyesi sayısı bakımından gerek araştırma ve uygulama olanakları bakımından birinci sırada yer alıyoruz. Ar-ge çalışmalarını yürüttüğümüz 3 adet uygulama laboratuvarımız ve fakülte binasında 27 laboratuvarımızla, öğrencilerimize teorinin yanında uygulamalı eğitim vermeye önem gösteriyoruz. Yine fakültemiz içerisinde Türkiye'nin balık ekosistemine dair bilgileri arşivlediğimiz ve içinde soyu tükenmiş deniz canlıların da yer aldığı bir müzemiz bulunuyor. Üniversitemizin yeniden yapılanma sürecinin ardından yakın gelecekte bu müzeyi ziyarete açmayı hedefliyoruz. Ege Üniversitesi denizel ekosisteme yakınlığı yönünden son derece şanslı bir üniversite ve kurulduğu günden bu zamana dek denizel araştırmalara çok önem göstermiş. Tüm bu araştırmaların sonucu olarak da İzmir körfezi konusunda 37 yılık bilgi birikimine sahibiz. Ayrıca Urla'da da Araştırma ve Uygulama Ünitesine sahibiz ve 26 metrelik bir araştırma gemimiz var" diye konuştu.

Araştırma ve geliştirme (Ar-ge) çalışmaları hakkında 2018 yılına ait bilgiler aktaran Prof. Dr. Sunlu, "2018 yılına kadar Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak yüzlerce proje çalışmasına imza attık. Bu bağlamda Ege Üniversitesi'ndeki 16 fakülte arasında beşinci sırada yer alıyoruz. Fakülte olarak hedefimiz Rektörümüzün de sıkça üzerinde durduğu konu olan 'uygulama ve araştırma üniversitesi' olmak. Bu kapsamda 2018 yılında 6 TÜBİTAK projesi bünyemizde devam etmektedir. Uluslararası alanda ise Almanya'daki akademisyenler ile ikili destek oluşturarak yürüttüğümüz proje kapsamında 'su kalitesi izleme sensörü' geliştiriyoruz. Daha sonra bu sensörün lisanslaması yapılarak üretime sürülmesi mümkün. Ayrıca 20 ülkenin ortaklığında organize edilen 'UFUK 2020' projesi olan MEDAID projesinin de ortağıyız. Proje kapsamında Avrupa'da balık yetiştiriciliği ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Diğer bir projede 2018 de başarı ile tamamlanmış olan Avrupalı Balıkçıların eğitimi için Fakültemiz bünyesinde Eğitim müfredatının hazırlanmış olduğu SEAOFSKILLS projesidir. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında da 6 tanesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize ait, 9 tanesini de Ar-ge kapsamında yürüttüğümüz tam 15 BAP projemiz var" diye konuştu.