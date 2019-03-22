EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine Yarım Milyonluk Ameliyat Mikroskobu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Kliniğine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 500 bin TL değerinde mikroskop bağışladı.

Bağıştan dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Budak, ''Türkiye'de yatak kapasitesi en büyük hastanelerden birine sahibiz. Hastanemizde vatandaşlarımıza üst düzeyde sağlık hizmeti sunuyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti yanında Tıp Fakültemiz, geçtiğimiz yıl akademik performansta Türkiye birincisi oldu. Hastanemizde tedavi gören hastalarımızın büyük oranda doktorlarımızdan ve sağlık çalışanlarımızdan memnuniyeti söz konusu. Konaklama kalitemizi ve fiziki alt yapımızı yenileyebilirsek bu oranın daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin desteği ile hastanemizi yenilemeyi planlıyoruz. Devletimizin imkânları doğrultusunda sadece İzmir'e, Ege Bölgesine değil Türkiye'ye hizmet eden bir sağlık kurumuyuz. Sizin gibi değerli bağışçıların desteği bizim için çok önemli. Sizlere bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum '' diye konuştu.

Prof. Dr. Türker Özkan ise vakfın özellikle iş kazası geçirmiş ve acil mikrocerrahi uygulamaları gerektiren işçilerin en üst düzeyde tıbbi hizmet alabilmeleri amacıyla kurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, ''Nitelikli sağlık hizmetine katkı sunmanın yanında vakfımız, 1985 yılından beri mikrocerrahi alanında Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmalara, eğitim ve uygulama çalışmalarına da katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra iş yerlerinde koruyucu önlemlere destek veriyoruz.Bu konuda gerek işçiler, gerekse işverenler için eğitici ve bilgilendirici kurslar ve toplantılar düzenliyoruz. Bu düşüncelerle mikrocerrahi operasyonlarında cerrahlara kolaylık sağlayacak mikroskopu Ege Üniversitesine bağışlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cerrahlarımızın işlerini daha iyi yapmalarına katkı sunacak cihazın hastalarımızın sağlığına kavuşmasına katkı sunmasını diliyorum'' dedi.

Cerrahi Mikroskobun avantajları

Cerrahi mikroskop, iş kazaları ya da diğer ağır yaralanmalar sonrasında meydana gelen uzuv kopmaları, açık damar-sinir yaralanmalarının tedavisinde kullanılıyor. Cerrahi mikroskop, mikrocerrahi teknikle yapılan ameliyatlarda çok ince damarların ve sinirlerin tamirine katkı sunuyor. Doku nakli ameliyatlarında da cerrahi mikroskop yardımıyla mikrocerrahi teknikler başarı ile uygulanabiliyor.