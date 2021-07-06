EÜ TÜBİTAK 1001'de de zirvede yer aldı - Son Dakika

Yapılan değerlendirmeye göre Ege Üniversitesinin 13 projesi desteklenmeye uygun bulundu. EÜ, bu başarısıyla en çok projesi kabul edilen üniversiteler arasında ikinciliği Ankara Üniversitesi ile paylaştı.

Kısa süre önce YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Ege Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi" hedefiyle yenilikçi fikirler geliştirmeye, projeler üretmeye ve TÜBİTAK nezdinde yakaladığı başarıyı sürdürmeye devam ediyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Egeli akademisyenlerin TÜBİTAK başarısından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 1001 programı kapsamında sunulan 2 bin 497 proje önerisinden 2 bin 233'ü değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda 247 proje önerisi desteklendi. Üniversitemiz araştırmacıları tarafından başvurusu yapılan 13 proje desteklenmeye hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece en çok projesi kabul edilen ikinci üniversite olduk. Kabul edilen projelerimiz; temel bilimlerden sosyal bilimlere, sağlık bilimlerinden mühendislik bilimlerine geniş bir alan yelpazesine yayılmış durumda. Aynı zamanda 11. Kalkınma Planında belirtilen öncelikli alanlara yönelik projeler de yer alıyor. Üniversitemiz, özellikle son yıllarda TÜBİTAK nezdinde önemli başarılara imza atıyor. En çok proje yapan üniversiteler arasında daima zirvede yer alıyoruz. Oluşturduğumuz bu bilim ikliminin sürekliliği önem arz ediyor. Bizler de bu sürekliliğin sağlanması adına üst yönetim olarak araştırmacılarımıza yönelik her türlü desteği sağlamak için çalışıyoruz. Tam akreditasyon almış bir üniversite olarak hedefimiz Araştırma Üniversiteleri arasında yer almak. Bu başarılar bizi hedefimize her geçen gün daha da yaklaştırıyor. Bu bağlamda projesi kabul gören tüm araştırmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2021 yılı 1'inci döneminde değerlendirme aşamasında 723 çevrimiçi panel düzenlenirken bu panellerde 189 farklı üniversiteden 3 bin 775 panelist, bin 223 gözlemci panelist yer aldı.