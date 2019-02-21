EÜ Yayınevi Hizmete Açıldı

Ege Üniversitesi Yayınevi, yeniden yapılandırılarak hizmete açıldı. Ege Üniversitesi yayınlarının hafızasının oluşturulmasında önemli katkı sağlayacak olan Yayınevi, EÜ Merkez Kütüphane bünyesinde hizmet verecek. Ege Üniversitesi Yayınevi'nin yeni bir yapılanmayla hizmet vermeye başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Ege Üniversitesinin bilimsel yayınları daha verimli ele alınacak" dedi.

Ege Üniversitesi Yayınevi'nin daha önce temelleri atılmış bir yer olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Bir yayınevimizin olması, üniversitemize ait dergi başta olmak üzere kitaplar ve diğer yayınlar anlamında; hem geçmiş, hem bugün hem de geleceğe dönük olarak bir hafıza oluşturmak adına çok önemli. Ege Üniversitesi olarak hedefimiz 'Araştırma Üniversitesi' olmak. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaları tüm kamuoyu ile hem dijital hem de fiziki ortamda paylaşmaktan yanayız. AVESIS, BAPSIS gibi programlarla da üniversitemizin görünürlüğünü artırdık. Bir yılda 125 basamaklık bir sıçrama yaptık. Dünyadaki 30 bin üniversite arasında 616'ncı olduk. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Ege Üniversitesi ilk 300 içerisinde yer alabilir. Buna yönelik ayrı bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarla üniversitemizi daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ali Cemal Demir, "Üniversitemiz için yüksek kalitede kalıcı eserler yaratmak amacıyla yeniden yapılandırılan yayınevimiz ile yayınlarımızın kalitesinin ulusal-uluslararası düzeylere çıkarılmasını amaçlıyoruz. Dergilerimizin, uluslararası arenada kabul gören indekslerde dizinlenmesi, Üniversitemiz mensupları tarafından yayınlanan kitap vb. yayınlarımızın yine uluslararası standartlara göre hazırlanıp sunulması, tanıtılması amacıyla çalışmalarımız, yayınevi ofisimizin açılışı ile birlikte başladı. Şu an sayısı 23 olan Üniversitemiz dergileri için, belirlenen hedeflere ulaşmada, Yayınevimiz tarafından koordinasyon, grafik tasarım, mizanpaj ve sekretrya hizmetlerinin sağlanması çalışmalarımızın yanı sıra Üniversitemize ait yeni dergiler için de birimlerimiz ile iletişime geçtik ve çalışmaları başlattık. Üniversitemiz Yayın Komisyonu kararıyla Basımevimizde basılan kitaplar için de kaliteyi yükseltme amaçlı çalışmalar yapıyoruz. HiperKitap ve Sayısal Grafik Firmaları ile Yurtiçi/Yurtdışı tanıtımı ve satışı yapılan kitaplarımızın sayısının artırılması da yine hedeflerimiz arasında" dedi.