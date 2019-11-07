Son Dakika Haberleri: EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi
Son Dakika Ekonomi EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi

EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi

6 saat önce

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

EÜAŞ'a ait bazı santrallerin kapasite mekanizmasına başvuru tarihi belirlendi, System.String[]

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, "Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için 15 Aralık son başvuru tarihi olacak.

EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santraller için kapasite kullanım oranı koşulu aranmayacak.

EÜAŞ'a ait mobil treyler santraller, bölgesel elektrik kesintileri ve arızalara müdahalede geçici olarak hizmet veriyor.

Aralık, Eüaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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