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EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz"

17.09.2021 12:19

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz" "Termik santralleri işleten insanlar teknik insanlardır" "Türkiye için buna ihtiyaç olduğu düşünülür ve buna karar verilirse gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz" Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel...

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz"

"Termik santralleri işleten insanlar teknik insanlardır"

"Türkiye için buna ihtiyaç olduğu düşünülür ve buna karar verilirse gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz"

ANKARA - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Termik santrallerin doğal afetlere karşı önlemlerin alınması için "Termik Santrallerde Afet Yönetimi" konulu çalıştay düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ koordinesinde düzenlenen program da EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz çalıştayı ve termik santrallerde soğutma amaçlı kullanılan hidrojen tankları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çalıştay hakkında afet öncesi ve afet anında alınabilecek tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz, "Bu çalıştay Türkiye'nin yaşamış olduğu büyük yangından sonra termik santrallerde alınması gereken tedbirlerin üzerinde çalışılan bir çalıştaydır. Bildiklerimiz vardı, yaşadıklarımızı da üstüne ekleyerek bundan sonra böyle bir afet yaşandığı zaman ülkemizin en ufak tesisinin hiçbir hasar almadan kimsenin burnunu kanatmadan nasıl atlatacağımızla ilgili hazırlıkların üzerinden geçilecek" diye konuştu.

"Termik santralleri işleten insanlar teknik insanlardır"

Termik santraller çalışanlarının teknik adam olduklarının dikkatini çeken Genel Müdür İzzet Alagöz, "Termik santralleri işleten insanlar teknik insanlardır. Teknik olarak santrallerin bütün detayını biliriz, bilmek zorundayız. Santralin verimliliğini ve Türkiye'nin arz güvenliğini artırmak için çalışırız. Bunlara odaklanırken gözümüzden kaçan bir şey olmaması için bu çalıştayı düzenleyerek bütün termik santralleri kamunun liderliğinde topladık. Termik santralde çalışanlardan görüşlerini alacağız. İnsan kalitemizi sürekli yukarı çıkartarak güvenlik noktasında önemli bir noktaya geleceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz"

Termik santrallerde jeneratör soğutmak için kullanılan hidrojen tanklarının kullanılmaya devam edileceğini aktaran Alagöz, "Hidrojen jeneratör soğutmak için yaptığımız bir gazdır. Hidrojen soğutma için kullanılmaya devam edecektir çünkü soğutma performansı yüksek bir gazdır. Bunun yerine teknolojinin getirdiği diğer soğutma sistemlerini idame etmezsek hidrojen kullanmaya devam ederiz. Çok sayıdaki santralimizde diğer soğutma sistemlerini denemeye ve kullanmaya başladık. Ancak hidrojeni de birden kaldırıp atma şansımız yok. Tüm jeneratörlerin sıcaklıkla sorunu vardır. Eğer sıcaklığı düşüremezsek verimlilik düşer, üretim düşer. Her türlü sanayi gazlarını kullanıldığı gibi kurallara ve tedbirlere uyarak santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye için buna ihtiyaç olduğu düşünülür ve buna karar verilirse gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz"

Soğutma çalışmalarında hidrojen gazının alternatifi olarak hava soğutmalı jeneratörlerin olduğunu belirten Alagöz, "Alternatif olarak hidrojen performansında olmamakla beraber hava soğutmalı jeneratörler vardır. Ancak bu havayı da suyla soğutursunuz, suyu da fanlarla soğutursunuz. Yine de performansı karşılaştırıldığında yatırımı daha maliyetlidir. Türkiye için buna ihtiyaç olduğu düşünülür ve buna karar verilirse gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.

Çalıştaya termik santrallerin yöneticilerinin ve güvenlik birimi çalışanlarının katıldığını aktaran İzzet Alagöz, "Konferans salonunda Türkiye'deki bütün termik santrallerin yöneticileri ve güvenlikle ilgili birimleri burada. Dolayısıyla bu çalışmadan ümitliyiz ve inşallah Türkiye'de bu şekil afetler yaşanmaz. Yaşanırsa da açılan yaralardan bahsetmeyeceğimiz bir dönem yaşamak için bu tedbirler bir işe yarasın" ifadelerini kullandı.

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz
EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz
EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz
EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz

Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Eüa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: 'Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Santrallerimiz içerisinde hidrojeni de kullanmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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