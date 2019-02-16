Son Dakika Haberleri: EÜAŞ santrallerinin çevre yatırımlarına süre uzatımı yok

EÜAŞ santrallerinin çevre yatırımlarına süre uzatımı yok

1 saat önce

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi.

EÜAŞ santrallerinin çevre yatırımlarına süre uzatımı yok, System.String[]
Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi. Buna göre 5 siyasi partinin önergesiyle EÜAŞ santrallerinde çevre yatırımlarında süre uzatımından da vazgeçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:05 

Maden, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 07:05:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EÜAŞ santrallerinin çevre yatırımlarına süre uzatımı yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]