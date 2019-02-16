EÜAŞ santrallerinin çevre yatırımlarına süre uzatımı yok
1 saat önce
Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi.
Maden
Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi. Buna göre 5 siyasi partinin önergesiyle EÜAŞ santrallerinde çevre yatırımlarında süre uzatımından da vazgeçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:05
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