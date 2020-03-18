EÜAŞ, Türkiye'nin en büyük elektrik üretim kapasitesine sahip şirketi oldu

Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisinin belirlendiği MW100 Türkiye Araştırması'nda, 20 bin 541 megavatlık üretim kapasitesiyle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) zirvede yer aldı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketi tarafından hazırlanan "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, 2001 yılından itibaren başlayan, 2013'ten sonra hızlanan özelleştirme çabalarına rağmen kamu kuruluşu EÜAŞ sektördeki ağırlığını sürdürüyor.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmaya göre, EÜAŞ'a bağlı santrallerin 20 bin 541 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'nin 91 bin 267 megavatlık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 23'üne denk geliyor. EÜAŞ'ın kurulu gücünün 12 bin 776 megavatını hidroelektrik santralleri, 5 bin 954 megavatını doğal gaz santralleri, 1804 megavatını yerli kömür santralleri ve 7 megavatını da rüzgar santralleri oluşturuyor.

Özel sektör şirketleri arasında 3 bin 830 megavat kurulu güçle en büyük şirket ENKA oldu. ENKA, bu rakamla Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4'ünü oluşturdu. Araştırmaya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA'ya ait doğal gaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkati çekti.

En büyük üçüncü elektrik üreticisi ise 3 bin 598 megavatlık kurulu güçle Enerjisa olarak belirlendi. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa, ilk 3 arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olarak öne çıktı.

Enerjisa'nın üretim portföyünde 1583 megavatlık doğal gaz, 450 megavatlık yerli kömür, 1353 megavatlık hidroelektrik, 212 megavatlık da rüzgar santrali bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında 2 bin 824 megavatlık kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2 bin 713 megavatlık kurulu gücüyle Çelikler Holding yer aldı.

"Araştırma önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişleyerek devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, MW100'ün, enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Son yıllarda gerçekleşen yatırım hamlesiyle Türkiye'nin enerjide arz güvenliğinin sağlanması hedefinde çok büyük mesafe katettiğini kaydeden Okutur, "Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlardaki güçlü artış da kaynak bazında çeşitliliği sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Günlüğü Şirketi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ise MW100 araştırmasıyla sektörün detaylı fotoğrafının ilk kez çekildiğine işaret ederek, "Araştırma önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişleyerek devam edecek. MW100 ile enerji sektörünün ufkunu daha net görme olanağını sağladığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.