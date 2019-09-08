Son Dakika Haberleri: Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
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Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı

36 dakika önce

EUCOM, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladıABD (DHA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.

EUCOM, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı

ABD (DHA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
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