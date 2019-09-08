Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
34 dakika önce
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye
ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yayınlanan fotoğarflar
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