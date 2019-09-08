Son Dakika Haberleri: Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
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Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı

34 dakika önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.

Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı, System.String[]
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.


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Yayınlanan fotoğarflar


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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