Son Dakika Haberleri: Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
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Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı

1 saat önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.

Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı, System.String[]

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
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