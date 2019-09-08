Eucom, ortak devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı
1 saat önce
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Türkiye ile ortak gerçekleştirilen devriye faaliyetine dair fotoğraflar yayınladı.
Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz Fransa Teknik Direktörü Deschamps: Türkiye maçını unutamayız MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı