Eugenie Bouchard, "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkıyor

WTA dünya sıralamasının eski 5 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile elemelerden katılacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki tenisçi, 8-13 Eylül'de TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'da "Wild card" ile ana tabloya kalabilmek için mücadele edecek.

Eugenie Bouchard, 20 yaşındayken 2014'te Wimbledon'da final oynama başarısı gösterdi. Aynı sezonda Avustralya Açık ve Roland Garros'ta yarı final, Amerika Açık'ta da çeyrek final gören Kanadalı sporcu, dünya sıralamasında ise 5 numaraya kadar tırmanmıştı.

Kariyerinin WTA seviyesindeki tek şampiyonluğunu 2014'te Nürnberg'de elde eden Bouchard, ayrıca toplam beş kez final oynamayı da başardı. Son olarak ise WTA Prag'da mücadele eden Bouchard, çeyrek final karşılaşmasında Elise Mertens'e elenerek turnuvaya veda etti. Kanadalı tenisçinin kariyerindeki zirve noktalardan bir diğeri ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesi adına mücadele etmesi oldu.

İstanbul'da bir kez daha

Bir Grand Slam'de finale yükselen tarihteki ilk Kanadalı tenisçi olan Eugenie Bouchard, güncel dünya sıralamasında 272. basamakta yer alıyor. Bouchard, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul ile yeniden tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Daha önce 2016 yılında Türkiye'ye gelen Eugenie Bouchard, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Ankara Spor Salonu'nda bir gösteri maçında karşılaşmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği karşılaşmada, kazanan taraf ise 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle Çağla Büyükakçay olmuştu.

Bouchard, 2017'de 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ise ilk turda elenmişti.