Euler Hermes: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 2020 yılında küresel büyümenin yavaş kalmaya devam etmesi nedeniyle, 2019 yüzde 9.0 olan iflaslardaki artışların 2020 yılında da yüzde 6.0 olmasını bekliyor.

Euler Hermes'in, 2020 yılına ilişkin beklentilerini içeren "Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, 2020 yılında küresel büyümenin yüzde 2.4, 2021 yılında da 2.8 olması, büyümenin yavaş kalmaya devam etmesi nedeniyle 2019 yüzde 9.0 olan iflaslardaki artışların 2020 yılında da yüzde 6.0 olması" bekleniyor.

Euler Hermes değerlendirmesinde, "Yüksek sosyal gerilimler, hızlı şekilde büyüyen siyasi riskler ve artan iklim değişikliği riskleri arasında 2020 yılı, ekonomi politikaları bakımından büyümenin ne pahasına olursa olsun korunduğu bir yıl olarak dönüm noktası haline gelebilir" denildi.

Rapora göre, ABD – Çin ticaret savaşları tarafında ise İki ülke arasında imzalanan mini anlaşma oyunda önemli bir değişiklik yaratmayacak olsa da seçim yılında gümrük vergisi artışları ihtimali düşük olduğu için belirsizliklerin biraz daha azalmasını sağlayacak. Buna bağlı olarak 2018 yılında yüzde 3.5 olan ABD gümrük vergisi ortalamasının yüzde 7'de kalmaya devam etmesini bekleniyor.

ABD'de kamu ve şirket borçlarının artmaya devam edeceğinin öngörüldüğü de belirtilen raporda, Demokratların hafif bir farkla seçimden önde çıkması bütçeyle ilgili risklerin artması ve ABD kaynaklı dış politika risklerinin azalmasıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor ve mali politikaların daha da destekleyici olmasıyla ABD'nin GSYH büyümesi 2021 yılında yeniden yüzde 2.0'ye yaklaşabileceğini altı çiziliyor.

Euler Hermes raporuna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi çok hafif bir toparlanma yaşayacağı için, bölge ekonomisinin 2020-21 döneminde yüzde 1.4'lük potansiyel büyüme oranının altında bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor:

"Olumlu işgücü piyasası koşulları ve sağlam ücret artışları sayesinde tüketicilerin günü kurtarmaya devam edeceği düşünülüyor. İngiltere , büyüme üzerinde daha fazla baskı yaratan bir unsur olmayabilir ama Alman ekonomisinin geçirmekte olduğu zor dönem, birçok Euro Bölgesi ekonomisinde koalisyonların kırılgan olması, sosyal hoşnutsuzluğun ve ABD'nin bölgeden otomotiv ithalatına yönelik gümrük vergisi artışı tehditlerinin devam etmesi aşağı yönlü belirgin riskler olarak kalmaya devam edebileceği belirtiliyor."

Avrupa Merkez Bankası 'nın da (ECB), Nisan 2020'de mevduat oranlarında bir kez daha 10 baz puanlık indirerek oranı – yüzde 0.6'ya düşürmesi ve parasal genişlemeye ilişkin 20 milyar euroluk satın alımlarını yıl sonuna kadar sürdürmesi öngörülüyor.

Raporda, Çin Merkez Bankası ve gelişmekte olan ekonomilere ait birçok merkez bankası 2020 yılında para politikalarını gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Dolardaki beklenen yüzde 4'lük değer kaybı gerçekleşirse gelişmekte olan ülke piyasalarındaki finansal araçları desteklenmesinin beklendiği belirtilen raporda, "Düşük enflasyon, genişleyici mali politikalar ve para politikaları tarafından sağlanan sağlam güvenlik ağı ve ABD dolarının değer kaybedeceğine dair beklentiler, risk iştahlarında artışa sebep olarak gelişmekte olan ülkelerdeki finansal araçların diğerlerine göre daha iyi performans göstermesini sağlayabilir" deniliyor.