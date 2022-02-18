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Eunice fırtınası Belçika'da etkili oldu - Son Dakika

Eunice fırtınası Belçika'da etkili oldu

18.02.2022 21:47
Eunice fırtınası Belçika'da etkili oldu

İngiltere'yi etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Belçika'da da hayatı olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.

İngiltere'yi etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Belçika'da da hayatı olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.

Sabah saatlerinde Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi.

Eunice Fırtınası'nın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, parklar ve ormanlara girişler kapatıldı.

Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.

Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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England, Fırtına, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eunice fırtınası Belçika'da etkili oldu - Son Dakika


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