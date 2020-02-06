"Eurasia Airshow 2020", 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleştirilecek

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global, bölgesel aktörlerinin katılacağı "Eurasia Airshow 2020", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-6 Aralık'ta dijital olarak düzenlenecek.

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Hakan Kurt, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin şova dayalı havacılık fuarı "Eurasia Airshow"a ilişkin bilgiler verdi.

Bu yılki katılımcıların yüzde 60'ının yabancı olduğuna dikkati çeken Kurt, "Önceliğimiz, katılımcılarımızın sağlığı. Salgının dünyada seyrini değerlendirerek, Eurasia Airshow için bir düzenleme yaptık. Eurasia Airshow 2020, 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleşecek. Fuarcılıkta geldiğimiz vizyonu, İsrail Savunma Fuarı 2017'den beri kopyalıyor." diye konuştu.

Kurt, video konferans programlarının oluşturduğu güvenlik riskine değinerek, şöyle devam etti:

"Etkinlik için kendi programımızı yaptık. Bu, dünyada ve Türkiye'de ilk fuar uygulamasıdır. Görüşmelerimiz bunun üzerinden olacak. Fuara yurt dışından katılacak firmalar, gösteri uçuşlarını kendi ülkelerinde yapacak. Biz de bunu söz konusu program üzerinden diğer katılımcılara canlı olarak aktaracağız. Uçuş görüntülerine 2 gün boyunca ulaşılabilecek."

Dijital ortam sayesinde etkinliğe daha fazla katılımın olduğuna işaret eden Kurt, 30 milyar doların üzerinde sipariş beklediklerini söyledi.

Eurasia Airshow'un 24-28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanmış ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti.