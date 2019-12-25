Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak - Son Dakika Ekonomi

Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak

6 saat önce

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel aktörlerinin yer alacağı Eurasia Airshow 2020, 22-26 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak, System.String[]

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel aktörlerinin yer alacağı Eurasia Airshow 2020, 22-26 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Hakan Kurt, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin şova dayalı havacılık fuarına ilişkin bilgiler verdi.

Kurt, geçen yılki fuarın verimli geçtiğini belirterek, söz konusu etkinliği yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 15 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluştuğunu kaydetti.

Antalya'da, 22-26 Nisan'da düzenlenecek Eurasia Airshow 2020'ye aralarında ABD, Rusya, Fransa, İtalya, Pakistan, Ukrayna, Katar, İtalya ve Çin'in de bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım olacağının altını çizen Kurt, fuarda F16-Fighting Falcon, Tempest, F-18 Hornet, JF-17 Thunder ve Su-35 başta olmak üzere birçok uçağın sergileneceğini söyledi.

Kurt, etkinlik kapsamında Airbus A350-1000, Boeing C-17 Globemaster III, Airbus A400M gibi büyük gövdeli uçakların yanı sıra Eurocopter, Sikorsky S70, T129 ATAK ve Ansat helikopterlerinin de görülebileceğini aktardı.

Eurasia Airshow 2020'de 400 katılımcı firma ve 45 binden fazla ticari ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Kurt, "130'dan fazla resmi heyet ziyareti olacağını düşünüyoruz. Öte yandan, 25 milyar dolarlık reel sipariş hedefi koyduk." diye konuştu.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muslera'nın topu açık artırmada satıldı
Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
19:10 Vestel Ticaret'in Sharp Corporation ile anlaşması hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:55 TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık - Son Dakika Ekonomi
18:46 Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze'ye taşıdı - Son Dakika Ekonomi
18:39 Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:48 Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]