EUREFE'19 kongresi başladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası EUREFE Kongresi başladı.



Kongrenin açılışına Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.



Aydın İktisat Fakültesi hakkında istatistiki bilgiler vererek konuşmasına başlayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Aydın İktisat Fakültesi olarak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Sarılı "İlk sayısı 2016'da basılan Dergimiz, Fakülte Söyleşileri Toplantılarımız, özel sektör- üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerimiz, Fakültemizin gelişimine yönelik yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımızdan sayılabilir. Küresel düzeydeki bilimsel yarışta yerimizi alabilmek amacıyla bugün açılışını yaptığımız EUREFE Kongresi'nin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını herkesin hissetmesi adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, "Üniversitemizi personeliyle öğrencisiyle, fiziki koşullarıyla işlenmeyi bekleyen bir elmas madeni olarak görüyoruz. Bu değerli madeni işlemeye başladık, olumlu sonuçlarını katıldığımız toplantılarda alıyoruz. Ailemize dahil olacak yeni kadrolarımızla daha da güçlenerek ADÜ'yü marka bir üniversite olma yolunda iddialı hale getireceğiz. Üniversite sıralamalarında Üniversitemizin geçtiğimiz yıla göre yükselişi, bunun en önemli göstergesi." dedi.



"Devletimiz Bizim Arkamızda, Biz de Sizin Arkanızdayız"



Konuşmasının sonunda öğrencilere de seslenen Aldemir, "Devletin iktisattaki karşılığı babadır, baba her zaman çocuğunun arkasındadır. Devletimiz bizim arkamızda, biz de sizin arkanızdayız. Sizler varsınız diye bizler buradayız. En küçük probleminizde lütfen kapımızı çalın." diyerek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, programın sponsor firma temsilcilerine teşekkür plaketlerini verdi.



Plaket töreninin ardından açılış paneli bölümünde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl "Doğu Akdeniz: Ekonomi, Siyaset ve Güvenlik Üçgeni" konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl konuşmasına enerjinin tüm tarafları ilgilendiren multidisipliner bir alan olması itibariyle günümüzde birçok alanda çalışıldığını ve öneminin arttığını belirterek başladı. Doğu Akdeniz'in önemine vurgu yapan Karagöl, "Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından, coğrafi konumu itibariyle ve bölgede oluşacak denge açısından Doğu Akdeniz önemli bir alandır" dedi.



Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sarılı'nın, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl'e teşekkür belgesini vermesinin ardından kongre, paneller ile devam etti.



Maliye, ekonomi, finans, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarına yönelik akademik camiaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kongrede iki gün boyunca açılış paneli ve tematik sunum olmak üzere iki özel sunum gerçekleşirken, 5 ayrı salonda eş zamanlı olmak üzere 34 ayrı oturumda toplam 130 bildiri sunulacak. - AYDIN