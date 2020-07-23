Eureko Sigorta DASK teknik işleticiliğini Türk Reasürans'a devretti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) teknik işleticiliği, bu görevi 15 yıldır üstlenen Eureko Sigorta tarafından Türk Reasürans'a devredildi.

Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, "DASK, 15 yılda hem Türkiye'yi deprem güvenceli bir ülke haline getirmek, hasar ödeme kapasitesi oluşturmak, hem de uluslararası sigorta ve reasürans sektörü için bir rol model olmak yolunda çok büyük adımlar attı" dedi.