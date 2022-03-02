EURIE 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin 240 bini aşan uluslararası öğrenci sayısıyla dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Ülkemiz yükseköğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada." dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlenen, yükseköğretim alanındaki küresel ve güncel gelişmeleri ele alan EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı.

Hibrit olarak hayata geçirilen, 150 üniversitenin sanal stant açtığı, 50'den fazla panel, seminer ve yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği toplantının açılış etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan DEİK Başkanı Olpak, Kovid-19'un insan yaşamına getirdiği değişikliklerden bahsederek, uluslararası eğitimde de salgın kaynaklı zorlu bir süreç yaşanmasına rağmen Türkiye'nin hem güvenli sağlık sistemi hem de kaliteli eğitim ve uygun maliyetleriyle uluslararası öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmeye devam edilen ülkelerden olduğunu söyledi.

Olpak, "240 bini aşan uluslararası öğrenci sayımızla UNESCO verilerine göre dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biriyiz. Vakıf ve devlet üniversitelerimizdeki 8 milyonu aşan öğrencimiz ve 180 bine ulaşan öğretim elemanımızla, ülkemiz yükseköğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada." diye konuştu.

Salgınla birlikte dijital teknolojileri ve yapay zekayı daha yaygın ve hızlı bir şekilde kullanmaya başladıklarını dile getiren Olpak, sadece bir dijitalleşmeden değil yeni bir dijital ekonomiden bahsettiklerini bildirdi.

"Eğitim farklı bir yöne evriliyor"

Nail Olpak, tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de önemli bir değişim yaşandığını ve eğitimin farklı bir yöne evrildiğini belirterek, "Bundan sonra, eski normale dönmek ve önceki yöntemleri kullanmaktan çok, bu dönemin ihtiyaçlarına uygun eğitim modelleri üzerine daha çok çalışacağımız bir süreçteyiz." şeklinde konuştu.

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'nin (EEİK) ülkeler arasında kalıcı ilişkilerin daha fazla tesis edilmesi ve ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere çıkarılması hedefiyle "yükseköğrenim diplomasisi" alanında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Olpak, "Study in Türkiye" adıyla, uluslararası platformlarda ülkenin yükseköğrenim sektörünü tanıttığını anlattı.

Olpak, "Dijital Teknolojiler isimli 148. iş konseyimizin kuruluş kararını aldık. Bu konseyimizle, hızla dijitalleşen dünyamız ve ekonomileri göz önüne alındığında, dijital teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek ekosistemini büyütecek ulusal ve uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğine hazır"

Etkinliğe video konferans yoluyla bağlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise geçen yıl 57 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, 25 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi.

Eğitim sektörünün ülke ekonomisine ve ihracatına katkısından bahseden Gülle, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin kendi ülkelerinde çok ciddi makamlara geldiklerini, üst düzey yönetici hatta bakan seviyesine kadar çıkabildiğini anlattı.

Gülle, uluslararası öğrenci sayısındaki hareketliliğine değinerek, başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısının 7,5 milyona ulaştığını, 2030'da 20 milyonu aşmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinin hızla arttığı bu döneme hazır bir şekilde girdiğini aktaran Gülle, küresel ölçekte hareketliliğin bu kadar azaldığı bir dönemde başarılı rakamlara ulaştığını vurguladı.

"Eğitim hizmeti ihracatının ülkemize katkısına inancımız tam"

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da zirvenin Türkiye'nin eğitimde markalaşması sürecinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bolat, "Ülkemizin yükseköğretimde yakalamış olduğu başarılı ivmede tüm unsurların bir harmoni içerisinde çalışmasının ve ekosistemin tüm paydaşlarının yüksek performansının büyük etkisi olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizde lider ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin uzun vadeli stratejik vizyonunda önemli bir yeri olan eğitim hizmeti ihracatının ülkemizin bölgesel ve kültürel konumuna katkıda bulunacağına inancım tam." dedi.

THY olarak her alanında olduğu gibi eğitim ihracatına tüm güçleriyle destek vermeye devam ettiklerini dile getiren Bolat, eğitimin evrenselliğine hizmet verdiklerini ve iş birliklerini artırmaya aracılık ettiklerini anlattı.

Bolat, "Hem THY hem de Hizmet İhracatçıları Birliği olarak eğitime daha ne kadar katkıda bulunabiliriz, neler yapabiliriz bunları da çalışacağız." şeklinde konuştu.

"Zirve yükseköğretim anlamındaki gelişime önemli katkı sunuyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da söz konusu zirvenin hem Türkiye'nin yüksek öğretimine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, etkinliğin, hem Türkiye'nin hem de bölgenin yükseköğretim anlamındaki gelişimine önemli katkıda sunduğunu söyledi.

Mandal, zirvenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğine dikkati çekerek, bu katkıyı "gelecek için birlikte çalışma ve birlikte başarma yaklaşımıyla" ifade etti.

İklim değişikliğinden, göçlere kadar birçok güçlükle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Mandal, "Bu sorunların, bu güçlüklerin çözümünde yükseköğretim kurumlarımıza büyük önem düşüyor." dedi.