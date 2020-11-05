Euro 10 lirayı aştı - Son Dakika

Euro 10 lirayı aştı

05.11.2020 22:05
Euro 10 lirayı aştı, System.String[]

Türk Lirası'nın Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Türk Lirası'nın Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Euro kuru 10 TL'yi geçti. Dolar kuru ise 8,46 TL seviyesinde.Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Euro/TL kuru 10 TL sınırını geçerken 1 Amerikan Doları 8 lira 46 kuruş, 1 İngiliz Sterlini ise 11 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in bugün Türkiye saati ile 22.00'de faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bu bekleyiş öncesinde ABD Doları küresel piyasalarda Euro karşısında, mart ayından bu yana en büyük üç günlük değer kaybını yaşıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki başkanlık yarışını kimin kazandığının hala belli olmaması da Fed'in vereceği karar konusunda merak uyandırıyor.

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould " Beyaz Saray'daki yeni yönetim diğer küresel süper güçlerle ticaret benzeri konularda gerilimi düşürürken, muhtemelen Cumhuriyetçilerin kontrolünde olacak bir Senato da daha fazla şirket regülasyonu ve vergilendirme sonucuna yol açabilir" yorumunu yaptı.

AFP/ EC, TY

(c)

Euro 10 lirayı aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Lirası, Euro, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Euro 10 lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi


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