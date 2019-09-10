Euro 2020 10 maçla devam etti

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.



Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.



Belçika, Kevin de Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada de Bruyne'den geldi.



Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.



Alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu



Kuzey İrlanda- Almanya: 0-2



Estonya-Hollanda: 0-4



E Grubu:



Azerbaycan- Hırvatistan: 1-1



Macaristan- Slovakya: 1-2



G Grubu:



Slovenya- İsrail: 3-2



Polonya- Avusturya: 0-0



Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2



I Grubu:



İskoçya-Belçika: 0-4



San Marino- Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4



Rusya- Kazakistan: 1-0