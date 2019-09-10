Son Dakika Haberleri: Euro 2020 10 maçla devam etti
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Euro 2020 10 maçla devam etti

13 dakika önce

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Euro 2020 10 maçla devam etti, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.


Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.


Belçika, Kevin de Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada de Bruyne'den geldi.


Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.


Alınan sonuçlar şöyle:


C Grubu


Kuzey İrlanda- Almanya: 0-2


Estonya-Hollanda: 0-4


E Grubu:


Azerbaycan- Hırvatistan: 1-1


Macaristan- Slovakya: 1-2


G Grubu:


Slovenya- İsrail: 3-2


Polonya- Avusturya: 0-0


Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2


I Grubu:


İskoçya-Belçika: 0-4


San Marino- Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4


Rusya- Kazakistan: 1-0

Hollanda, Belçika, Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:00 
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