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EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.
6 saat önce
EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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