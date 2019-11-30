Son Dakika Haberleri: EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.
Son Dakika Spor EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. - Son Dakika Spor

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

6 saat önce

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu., System.String[]

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Ay-yıldızlı ekip maçlarını Roma ve Bakü'de oynayacak. - İSTANBUL

İsviçre, Türkiye, Galler, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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