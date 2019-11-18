Son Dakika Haberleri: EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?
Son Dakika Spor EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada? - Son Dakika Spor

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

6 saat önce

EURO 2020'yi garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk olurken karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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EURO 2020'yi garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk olurken karşılaşmayı 2-0 kazandı.


Milliler, Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.


GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE


EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18: 00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.


TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?


Büyük bir başarıya imza atarak son maçlar öncesi turnuvayı garantileyen ve grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, EURO 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak.


Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.


NEDEN 3. TORBADAYIZ?


Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.'si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:29 
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