EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 İtalya: 0 (İlk yarı)

Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

33. dakikada Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye , Roma Olimpiyat Stadı 'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

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